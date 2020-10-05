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Василий Орлов: «Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина...»

Василий Орлов: «Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина...»

В понедельник, 5 октября, в России свой профессиональный праздник отмечают педагоги. К поздравлениям с Днём учителя присоединился губернатор Амурской области Василий Орлов.

— В ваших руках – будущее Амурской области и всей страны. Именно от ваших знаний, постоянного стремления к саморазвитию, любви к профессии зависит, какое поколение придет на смену нашему: кто будет строить, лечить, развивать экономику региона. Президент России ставит перед нами амбициозную цель – к 2024 году наша страна должна войти в десятку сильнейших в мире по качеству общего образования. Для этого запущен масштабный национальный проект «Образование», и Приамурье принимает в нем активное участие. В регионе строятся новые школы, в учебных заведениях создается цифровая образовательная среда, открываются «Точки роста». Однако именно от вас, уважаемые педагоги, от вашего профессионализма зависит успех наших детей, — отметил Василий Александрович.

Упомянул глава региона и меры поддержки, которые призваны привлечь педагогические кадры.

— Всего у нас в области трудятся около семи тысяч учителей. В этом году благодаря программе «Земский учитель» из Краснодарского края, Московской области, Республик Татарстан, Бурятия, Тыва и других территорий России к нам приехали новые специалисты. Помимо денежных выплат в размере двух миллионов рублей, им предоставляется муниципальное жилье и иная поддержка со стороны муниципалитетов. Цель проекта – не просто закрыть остродефицитные вакансии учителей, а привлечь высококвалифицированных специалистов, которые внесут вклад в повышение качества образования региона. Еще одна мера поддержки, утвержденная на федеральном уровне, – дополнительные выплаты за классное руководство. На эти цели в Амурскую область направлено почти 225 миллионов рублей, — сказал губернатор.

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#губернатор #образование #школа

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Комментарии
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  • Roman_x

    Roman_x
    1 час назад

    вынужден огорчить

  • Толстая натура

    Толстая натура
    1 час назад

    Ахахаха... как смешно.

    Таки просрали момент передачи знаний поколениями.

    Какое теперь поколение придёт на смену? Ну приходит оно и чего - учить то на производстве некому. Вернее есть люди, но те, которые "шарят", те учить отказываются - нафига им лишняя конкуренция.

    Вы сами создали все условия для формирования новой касты - "незаменимые".

    Удачи к 24году)))

  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    1 час назад

    В рот мне ноги, это как же образование при Путине деградировало, что мы даже за 10 место побороться не можем.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    "Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время мудрые слова!" (с)

    Браво, Василий! )))

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Пора заводить многотомник "мудрых изречений" Орлова.

  • Tуман

    Tуман
    23 минуты назад

    «Президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса, — говорил ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество"

    https://news.rambler.ru/education/44547513-prinyat-zakon-prezidenta-rf-o-vospitatelnoy-sostavlyayuschey-obrazovaniya/?updated

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    Кто пишет тексты Васе?

    Это же плагиат...

  • хаййп

    хаййп
    19 минут назад

    Говорили же хуже козлова не будет..:))

  • Tуман

    Tуман
    18 минут назад

    Удалите заголовок, это слова Володина, а не Васи

  • хаййп

    хаййп
    17 минут назад

    Говорили же придёт орлов, сделает жизнь людям в области лучше..:))

  • Tуман

    Tуман
    17 минут назад

    хаййп 52 секунды назад

    Говорили же хуже козлова не будет..:))

    Бог отдыхает на преемниках)))

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