Василий Орлов: «Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина...»

В понедельник, 5 октября, в России свой профессиональный праздник отмечают педагоги. К поздравлениям с Днём учителя присоединился губернатор Амурской области Василий Орлов.

— В ваших руках – будущее Амурской области и всей страны. Именно от ваших знаний, постоянного стремления к саморазвитию, любви к профессии зависит, какое поколение придет на смену нашему: кто будет строить, лечить, развивать экономику региона. Президент России ставит перед нами амбициозную цель – к 2024 году наша страна должна войти в десятку сильнейших в мире по качеству общего образования. Для этого запущен масштабный национальный проект «Образование», и Приамурье принимает в нем активное участие. В регионе строятся новые школы, в учебных заведениях создается цифровая образовательная среда, открываются «Точки роста». Однако именно от вас, уважаемые педагоги, от вашего профессионализма зависит успех наших детей, — отметил Василий Александрович.

Упомянул глава региона и меры поддержки, которые призваны привлечь педагогические кадры.

— Всего у нас в области трудятся около семи тысяч учителей. В этом году благодаря программе «Земский учитель» из Краснодарского края, Московской области, Республик Татарстан, Бурятия, Тыва и других территорий России к нам приехали новые специалисты. Помимо денежных выплат в размере двух миллионов рублей, им предоставляется муниципальное жилье и иная поддержка со стороны муниципалитетов. Цель проекта – не просто закрыть остродефицитные вакансии учителей, а привлечь высококвалифицированных специалистов, которые внесут вклад в повышение качества образования региона. Еще одна мера поддержки, утвержденная на федеральном уровне, – дополнительные выплаты за классное руководство. На эти цели в Амурскую область направлено почти 225 миллионов рублей, — сказал губернатор.