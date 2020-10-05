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Самым «бережливым» благовещенцам обещают планшет и наушники

Самым «бережливым» благовещенцам обещают планшет и наушники

В Благовещенске молодежный центр «Выбор» с 10 по 30 октября объявляет онлайн-конкурс. В рамках акции «Город берегу» горожане смогут выиграть планшет или беспроводные наушники.

— Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выложить в инстаграм-аккаунт фото или видео как было и как стало. А работу описать в комментариях с хэштегом #ГородБерегу_блг. Итоги конкурса подведут 4 ноября, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что горожане также могут придумать слоган к акции «Город берегу». Автору самого оригинального и интересного слогана также вручат планшет. Нужно продолжить строчку «Город берегу» в любой форме, записать на видео и разместить в Instagram с хэштегом #ГородБерегу2020. Чей пост наберёт больше лайков, тот и станет победителем. Его объявят 10 октября, в день субботника.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А при чём тут бережливость? О_О

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Тоже интересно посмотреть что люди берегут, полагаю придомовая территория в счет не идет, т.к. ее и так должны облагораживать. А вот посмотреть как простой человек пошел и убрался, покрасил, привел в порядок где-нибудь в сквере лавочку например, такого не увидим (разве что с корыстных целей для конкурса).

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