Самым «бережливым» благовещенцам обещают планшет и наушники

— Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выложить в инстаграм-аккаунт фото или видео как было и как стало. А работу описать в комментариях с хэштегом #ГородБерегу_блг. Итоги конкурса подведут 4 ноября, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что горожане также могут придумать слоган к акции «Город берегу». Автору самого оригинального и интересного слогана также вручат планшет. Нужно продолжить строчку «Город берегу» в любой форме, записать на видео и разместить в Instagram с хэштегом #ГородБерегу2020. Чей пост наберёт больше лайков, тот и станет победителем. Его объявят 10 октября, в день субботника.