Россиянам советуют не рассчитывать на новые выплаты из-за пандемии

Весной российские власти объявили комплексный пакет мер поддержки граждан и бизнеса в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. В частности, были назначены дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте до трех лет, единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет, повышен размер пособий по безработице, предоставлены кредитные каникулы для потерявших основную часть доходов граждан и другие льготы.

Динамика заболеваемости COVID-19 в России осенью пошла вверх. С каждым днем увеличивается число инфицированных коронавирусом. Так, 4 октября оперштаб сообщил, что за последние сутки коронавирус был обнаружен у 10 499 человек. Такие данные в последний раз наблюдались в России в мае-июне. В связи с этим в обществе возникает логичный вопрос, будут ли власти в этот раз так же активно поддерживать граждан.

— Думаю, что на этот раз наше государство ограничится моральной поддержкой российского населения. Никаких дополнительных выплат, пособий ожидать не стоит. На это указывает тот факт, что, несмотря на рост заболеваемости, никто не планирует закрывать экономику, — предположил Олег Богданов.

По его словам, от планов нового тотального карантина отказались даже в Европе. Это связано с тем, что ущерб от локдаунов для экономики весьма значительный и не соответствует масштабу проблемы, считает аналитик.

— Это поняли в руководстве многих стран. Тем более нужно учитывать, что после масштабной поддержки в первой половине года образовался большой дефицит бюджета, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что после масштабной социальной поддержки граждан власти вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы восстановить баланс бюджета, включая повышение ряда налогов. При этом, по мнению эксперта, это также плохо сказывается на экономике. Поэтому ждать новых денег от государства россиянам в этот раз не стоит.