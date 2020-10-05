Спасибо вам, учителя! Поздравления от коллектива Амур.инфо

Сегодня — День учителя. Коллектив Амур.инфо поздравляет всех педагогов области с праздником и передаёт приветы своим классным руководителям.

Спасибо всем тем, кто вложил в нас душу и знания.

Просмотров всего: 397

#праздники #школа

распечатать

Mr. Mustard