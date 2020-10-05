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сегодня, 10:13 3
Спасибо вам, учителя! Поздравления от коллектива Амур.инфо
Сегодня — День учителя. Коллектив Амур.инфо поздравляет всех педагогов области с праздником и передаёт приветы своим классным руководителям.
Спасибо всем тем, кто вложил в нас душу и знания.
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#праздники
#школа
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Mr. Mustard
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https://www.amur.info/news/2020/10/05/179183
Спасибо вам, учителя! Поздравления от коллектива Амур.инфо / Амур.инфо – Информационное агентство Дальнего Востока