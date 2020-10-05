Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:13 3

Спасибо вам, учителя! Поздравления от коллектива Амур.инфо

Спасибо вам, учителя! Поздравления от коллектива Амур.инфо

Сегодня — День учителя. Коллектив Амур.инфо поздравляет всех педагогов области с праздником и передаёт приветы своим классным руководителям.

Спасибо всем тем, кто вложил в нас душу и знания.

Просмотров всего: 397

#праздники #школа

распечатать


Общество 11

Василий Орлов: «Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина...»
Общество 2

В Госдуме предложили давать родителям отпуска на время «коронавирусных» каникул
В России и мире

40% компаний планируют провести новогодний корпоратив онлайн

Общество 5

Новый год в Благовещенске: горки будут, но ещё непонятно, где
Комментарии
Показать все (3)
  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    2 часа назад

    А еще сегодня день уголовного розыска! Мне кажется не менее важный праздник!!!!

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Сегодня - БОРЬКОЕЛЬЦИНСКИЙ ПСЕВДОЭРЗАЦПРАЗДНИК!

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Настоящий -1-е воскресенье октября.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь