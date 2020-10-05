Амурских бизнесменов научат настраивать рекламу для своего интернет-магазина

Бесплатный онлайн-интенсив «iShop-Start – Реклама интернет-магазина с нуля» для бизнесменов со всей России стартует сегодня в 17:00 по амурскому времени. Обучение организовано российским Министерством экономического развития совместно с порталом мойбизнес.рф.

Интенсив состоит из пяти вебинаров, которые будут проходить ежедневно с 5 по 9 октября. Лекторы расскажут о работе на рекламных площадках, технологиях рекламы товаров, запуске рекламных кампаний. Также в рамках интенсива участникам нужно будет выполнять домашние задания.

Подробнее узнать о программе обучения, а также подать заявку на участие можно на портале мойбизнес.рф.