Лев Лещенко пожаловался на убытки артистов из-за пандемии

Он подчеркнул, что те, кто работает в коммерческом цехе, терпят «огромные убытки».

— Артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы. Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственных дотаций таким некоммерческим организациям не предназначено, — прояснил Лещенко.

Часть артистов выступает на государственных мероприятиях, которые не отменили.

— Что касается коммерческой части нашей работы — она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости, — пояснил певец, отметив, что число зрителей в залах ограничено — это влияет на возможность проведения кассовых концертов. Они не окупаются, так как затраты идут на аппаратуру, зарплаты артистам, а также инфраструктуру.

— Это все приводит к отрицательному балансу, а никто не хочет терпеть убытки, — пояснил артист.

Однако он выразил уверенность, что ситуация улучшится к Новому году и предновогодние концерты станут «спасением» для индустрии.

Весной актер, бодибилдер и шоумен Сергей Глушко, известный больше под псевдонимом Тарзан, пожаловался на то, что пандемия коронавируса ударила по их с Наташей Королевой семейному бюджету. Кроме того, он отметил, что артисты, в отличие от пенсионеров, «не имеют ни копейки». Подобные слова Тарзана вызвали широкий общественный резонанс.