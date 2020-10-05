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сегодня, 09:46 8

У Олега Имамеева обнаружили коронавирус

У Олега Имамеева обнаружили коронавирус

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заболел COVID-19. Диагноз подтвердил тест. Об этом глава города рассказал в социальных сетях.

Мэр Благовещенска получил положительный тест на коронавирус. Теперь градоначальник останется дома на самоизоляции.

«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал в своём инстаграм-аккаунте Олег Имамеев.

Мэр Благовещенска также обратился к горожанам с просьбой соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«Друзья! Берегите себя и близких! Вы сами видите, что ситуация серьёзная. Сегодня она осложняется и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора. Будьте здоровы!» — обратился глава города к своим подписчикам.

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#коронавирус #здоровье #мэрия #Испытано на себе

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    устал уже?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А бомжи ковидом болеют?

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Нет конечно, они продезинфицированы напрочь

  • AmurAdmin

    AmurAdmin
    2 часа назад

    Ушел на самоизоляцию, чтобы пожалели его и не писали негативные комментарии и претензии напрямую, связанные с его полномочиями

  • ну вот

    ну вот
    2 часа назад

    ближайшее окружение тоже на самоизоляцию?

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Желаю скорейшего выздоровления и восстановления сил,для дальнейшей работы.

  • Бивис

    Бивис
    1 час назад

    Попался сережа

  • Roman_x

    Roman_x
    1 час назад

    А чё переживать? У Нас же есть лучшая и первая в мире вакцина от ковид! Щас уколится и огурчиком

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