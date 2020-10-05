У Олега Имамеева обнаружили коронавирус

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заболел COVID-19. Диагноз подтвердил тест. Об этом глава города рассказал в социальных сетях.

Мэр Благовещенска получил положительный тест на коронавирус. Теперь градоначальник останется дома на самоизоляции.

«Мой очередной тест на ковид дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал в своём инстаграм-аккаунте Олег Имамеев.

Мэр Благовещенска также обратился к горожанам с просьбой соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«Друзья! Берегите себя и близких! Вы сами видите, что ситуация серьёзная. Сегодня она осложняется и сезонным ростом заболеваемости ОРВИ. Выполняйте рекомендации Роспотребнадзора. Будьте здоровы!» — обратился глава города к своим подписчикам.