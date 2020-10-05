Умер автор мультфильма про поросёнка Фунтика

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В одной из московских больниц скончался Валерий Шульжик — детский писатель, автор мультфильма «Приключения поросёнка Фунтика». Писатель умер после продолжительной болезни. Последние три месяца жизни он не вставал с постели.

Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске. Окончил Высшие литературные курсы. Начал писать в 1959 году. До этого успел поработать матросом на пароходе, электриком и актёром Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Первую книгу Шульжика «Два арбуза» издали в 1963 году. В общей сложности писатель из Хабаровска издал более 20 книг и несколько сборников детских стихов, сообщает портал dvnovosti.ru.

Валерий Шульжик написал сценарий мультфильмов о поросёнке Фунтике. Героем мультика стал персонаж из его пьесы «Четвёртый поросенок». Среди других произведений наиболее известны сборники писателя «Жил да был бегемот», «Весёлые и грустные сказки, адресованные взрослым и детям для чтения и представления в лицах», «Синдбад-Мореход», «Азмун — серебряное копье» и «Соломенное солнце».