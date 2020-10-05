Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 4 октября

Выбор читателей за 4 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 4 октября.

В Благовещенске неизвестные расстреляли новую автобусную остановку из пневматического оружия

Около месяца назад неизвестные испортили новую автобусную остановку в районе пересечения улиц Калинина – Ломоносова. Они стреляли из пневматического оружия по павильону и стоящей рядом технике.

В Благовещенске водитель такси сбил троих пешеходов и скрылся

В субботу вечером, 3 октября, на перекрестке улиц Ленина – Мухина водитель желтого такси Maxim сбил троих пешеходов и скрылся. По словам свидетелей, обошлось без серьезных травм, одна из пострадавших повредила ногу. Полиция устанавливает транспортное средство и его водителя.

В Благовещенске на улице 50-летия Октября нашли труп мужчины

В воскресенье утром, 4 октября, прохожие обнаружили тело мужчины в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Кольцевой. Погибшим оказался благовещенец 1983 года рождения.

В Амурской области выявили 36 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 13 новых заражений.

Просмотров всего: 10

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 3 октября
Власть 27

Рейтинг Дегтярёва в Хабаровском крае вырос на 15 процентных пунктов
Общество

Выбор читателей за 2 октября
Общество 1

Окружить противника и захватить территорию на поле боя: Дальний Восток готовится впервые принять чемпионат мира по игре Го в 2021 году

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь