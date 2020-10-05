Выбор читателей за 4 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 4 октября.
В Благовещенске неизвестные расстреляли новую автобусную остановку из пневматического оружия
Около месяца назад неизвестные испортили новую автобусную остановку в районе пересечения улиц Калинина – Ломоносова. Они стреляли из пневматического оружия по павильону и стоящей рядом технике.
В Благовещенске водитель такси сбил троих пешеходов и скрылся
В субботу вечером, 3 октября, на перекрестке улиц Ленина – Мухина водитель желтого такси Maxim сбил троих пешеходов и скрылся. По словам свидетелей, обошлось без серьезных травм, одна из пострадавших повредила ногу. Полиция устанавливает транспортное средство и его водителя.
В Благовещенске на улице 50-летия Октября нашли труп мужчины
В воскресенье утром, 4 октября, прохожие обнаружили тело мужчины в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Кольцевой. Погибшим оказался благовещенец 1983 года рождения.
В Амурской области выявили 36 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 13 новых заражений.
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