Выбор читателей за 4 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 4 октября.

Около месяца назад неизвестные испортили новую автобусную остановку в районе пересечения улиц Калинина – Ломоносова. Они стреляли из пневматического оружия по павильону и стоящей рядом технике.

В субботу вечером, 3 октября, на перекрестке улиц Ленина – Мухина водитель желтого такси Maxim сбил троих пешеходов и скрылся. По словам свидетелей, обошлось без серьезных травм, одна из пострадавших повредила ногу. Полиция устанавливает транспортное средство и его водителя.

В воскресенье утром, 4 октября, прохожие обнаружили тело мужчины в районе пересечения улиц 50-летия Октября и Кольцевой. Погибшим оказался благовещенец 1983 года рождения.

В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 13 новых заражений.