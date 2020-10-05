Гороскоп 5 октября: ссоры с близкими у Водолеев, выгодное предложение у Рыб

Восход Солнца: 06:36

Заход Солнца: 17:59

Солнце в Весах.

Овен. Астрологи советуют вам не торопиться с принятием решений, для достижения успеха придется действовать максимально непредсказуемо. Возможны резкие смены настроений. Ваше честолюбие может перейти в упрямство, энергичность — во внутреннее напряжение, а внешняя активность — в натянутость отношений с окружающими.

Телец. Сегодня жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние имеют тенденцию к повышению. Скорее всего на работе и дома восстановится стабильность. Звезды рекомендуют трезво оценить действительность и чётко определить свои возможности.

Близнецы. Вам зёезды не рекомендуют браться за новые проекты, если уж очень хочется поработать, займитесь старыми делами. Сегодня ваши мысли будет занимать некая деловая встреча, возможно даже неформальная.

Рак. День несбывшихся надежд, обмана и напрасных ожиданий. Самый неблагоприятный день для начала нового дела или решения запутанных житейских вопросов. Собственные ошибкиили ошибочные советы партнеров будут иметь длительные последствия.

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Лев. Отличный день для представителя этого знака, который решил заняться духовными практиками, расслабиться и отдохнуть от рабочей суеты. Всё сложится даже лучше, чем вы ожидали. Любые начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом.

Дева. Звёзды обещают плодотворный день, когда можно будет реализовать задуманное и посмотреть на жизнь оптимистичнее. Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, заключения браков, сделок.

Весы. Не стоит вести общий бизнес с людьми, которых знаете с детства, приятельские отношения могут помешать делу. Накопившиеся проблемы в личных отношениях могут занять всю первую половину дня. Не исключено, что сегодня предстоит необходимость исполнения обременительных обязанностей или принятия жестких решений.

Скорпион. Конфликтный фон предыдущих дней сгладится. Вы на пути к гармонии. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Этот день благоприятен для деловых встреч. Важные мероприятия лучше назначать на вечер.

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Стрелец. Вероятны гармоничные семейные отношениями, радость и взаимное удовлетворение между влюбленными, согласие между партнерами. Удачный день для восхождения по служебной лестнице. Общение с посторонними не должно идти дальше нейтральных тем.

Козерог. Не исключено, что сегодня вам придется отстаивать свои взгляды или защищать свое достоинство и авторитет от нападок недоброжелателя. Возможно, вам не удастся изменить ход событий в вашу пользу, потому что в развитии ситуации будет участвовать слишком много случайных факторов.

Водолей. Склонность к самоанализу может привести к излишнему самокопанию и погруженности в свои мысли, что станет поводом к ссорам с близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик. День благоприятен для занятий спортом и для любой физической работы.

Рыбы. Берегите своё здоровье, занимайтесь умеренными физическими нагрузками, а от стрессов и нервотрепки спасайтесь бегством ради своего самочувствия. Этот день готовит вам новые выгодные деловые предложения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев