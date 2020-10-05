Гороскоп 5 – 11 октября: что ждёт все знаки Зодиака на этой неделе

Общий астрологический прогноз на неделю с 5 по 11 октября для всех знаков Зодиака.

Овен. У Овнов эта неделя складывается в целом неблагоприятно. Прежде всего, у вас могут часто возникать осложнения в текущих делах на работе и дома. Не лучшее время для наведения порядка и для генеральной уборки в доме.

Телец. Тельцам на этой неделе рекомендуется избрать для себя спокойный жизненный ритм. Это означает, что желательно не загружать себя делами, больше времени отводить на отдых и сон, не ставить себе жестких рамок и решать вопросы по мере их поступления.

Близнецы. На этой неделе вы можете проявить храбрость и отвагу там, где без этого вполне можно было бы обойтись. Не рискуйте понапрасну, будьте осмотрительнее и осторожнее. К тому же есть вероятность расходов, на которые вы пойдете под воздействием какого-то порыва.

Рак. Работа – как наказание из-за опасения не справиться, быть раскритикованным, опозоренным и т.п. Как выход – сказывание себя недужным – ахать, охать, жаловаться на какие-нибудь боли и иные симптомы.

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Лев. Неделя будет наполнена неожиданностями. Поэтому отбросьте все свои планы, им не суждено сбыться, по крайней мере пока. Львам следует в этот период особое внимание уделить своему здоровью.

Дева. Девы в первой половине недели, скорее всего, будут вовлечены в сферу дружеского общения. Особую роль приобретает общение в Интернете. Наверняка вы сможете познакомиться там с людьми, близкими по духу.

Весы. Новые идеи, новые планы, новые проблемы. Стряхнув с себя груз прошлого, вы оптимистически смотрите в будущее, но пока еще не знаете, с какого конца лучше начать. Очень может быть, что ответ на этот вопрос Вам подскажет какая-то совершенно случайная ситуация. Доверьтесь интуиции, и она не подведет. Не исключено, что вскоре вы столкнетесь с трудностями чисто административного характера.

Скорпион. Вы работаете в режиме генератора идей, и теперь ваши проекты стали более жизненными, и некоторые из них могут осуществиться. Главное, периодически проверять их арифметикой. При подтверждении обстоятельствами личного гороскопа — дар предвидения, вещие сны, повышенная сенсорность.

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Стрелец. Энергия будет бить через край. Важно направить ее в нужное русло. Если не загрузить себя насущными хлопотами, она выплеснется на близких и радости им не доставит – превратится в мелкие придирки и необоснованную критику. Шанс избежать семейных ссор есть – это работа, работа и еще раз работа.

Козерог. Вы настроены решительно, по-боевому, и не любите компромиссов, считая их проявлениями слабости. В течение все недели вокруг вас то и дело будут разлетаться ошметки гордиевых узлов. И да не затупится Ваш Меч Тысячи Истин, и да не устанет ваша рука постоянно восстанавливать попранную справедливость. Аминь.

Водолей. Настал благоприятный момент для построения долгосрочных планов. Однако желательно не спешить и не торопить события. На этой неделе вы не должны принимать все происходящие слишком близко к сердцу. Таким образом вы только зря потратите нервы. Если вы не в силах изменить обстоятельства, то необходимо срочно менять отношение к ним.

Рыбы. Самая большая опасность для Рыб сейчас — это ссоры. Они могут выбить почву у вас из-под ног и лишить вас сна. Принятие важных решений пока тоже отложите. Эта неделя пройдет под знаком тепла и домашнего уюта. Постарайтесь найти побольше времени для общения с семьей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев