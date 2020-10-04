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4октября
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сегодня, 18:20 0

В России может появиться отдельная маркировка для экологически чистой продукции

В России может появиться отдельная маркировка для экологически чистой продукции
Фото: https://pixabay.com/

Правительство предлагает ввести специальную маркировку для того, чтобы покупатели могли быть уверены в качестве товаров, которые заявляются как натуральная и полезная продукция. Проект закона уже рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформ.

После принятия закона в стране будет создан единый государственный реестр производителей продукции с улучшенными экологическими характеристиками.

Как пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, подготовленный законопроект направлен на создание системы развития российских брендов экологически чистой продукции.

— Появление защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия позволит создать точки экономического роста, используя такие фундаментальные преимущества отечественного сельского хозяйства, как полный запрет на использование ГМО, низкая интенсивность применения пестицидов, невысокий уровень содержания тяжелых металлов в удобрениях и другие, — пишет «Российская газета» со ссылкой на Владимира Груздева. — Отечественная продукция с улучшенными экологическими характеристиками получит специальную маркировку. К такой продукции установят специальные требования. Для получения маркировки будет необходима специальная сертификация. За размещение маркировки на несертифицированной продукции производители понесут административную ответственность.

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#закон #здоровье

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