В Амурской области выявили 36 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 13 новых заражений.

В Белогорске зарегистрировали четыре новых случая, в Свободном, Селемджинском и Серышевском районах по три, в Тынде, Бурейском и Тындинском районах по два, в Райчихинске, Константиновском, Магдагачинском и Тамбовском районах — по одному.

Темп прироста за последние сутки составил 0,8 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 4 437 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 561,61 на 100 тысяч населения.

2 897 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 52 человека.

1 504 человек контактировали с заболевшими.