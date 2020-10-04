Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость
сегодня, 16:31 0

В Амурской области выявили 36 новых заражений коронавирусом

В Амурской области выявили 36 новых заражений коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 13 новых заражений.

В Белогорске зарегистрировали четыре новых случая, в Свободном, Селемджинском и Серышевском районах по три, в Тынде, Бурейском и Тындинском районах по два, в Райчихинске, Константиновском, Магдагачинском и Тамбовском районах — по одному.

Темп прироста за последние сутки составил 0,8 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 4 437 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 561,61 на 100 тысяч населения.

2 897 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 52 человека.

1 504 человек контактировали с заболевшими.

Просмотров всего: 157

#коронавирус #медицина

распечатать


Общество

В Госдуме предложили давать родителям отпуска на время «коронавирусных» каникул
Общество 12

На севере Приамурья не хватает медиков
Коронавирус 1

ВОЗ призывает Россию не возобновлять жёсткие ограничения из-за COVID-19
Коронавирус 6

В Приамурье 39 новых случаев COVID
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь