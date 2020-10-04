В Амурской области выявили 36 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске выявили 13 новых заражений.
В Белогорске зарегистрировали четыре новых случая, в Свободном, Селемджинском и Серышевском районах по три, в Тынде, Бурейском и Тындинском районах по два, в Райчихинске, Константиновском, Магдагачинском и Тамбовском районах — по одному.
Темп прироста за последние сутки составил 0,8 %.
С нарастающим итогом в Амурской области выявили 4 437 случаев COVID-2019. Показатель заболеваемости – 561,61 на 100 тысяч населения.
2 897 человек выписались из стационаров с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 52 человека.
1 504 человек контактировали с заболевшими.
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