В Хабаровске построят российский аналог «силиконовой долины»

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В Хабаровске собираются построить крупный IT-технопарк, ещё один российский аналог «силиконовой долины». Задумка предполагает возведение капитальных сооружений, в которых IT-компании будут заниматься развитием технологий по отраслевому принципу.

Несколько лет назад сообщество предпринимателей уже хотело реализовать подобный проект в Хабаровском крае. Однако их идею не поддержали, поэтому свой проект они успешно воплотили в жизнь в Приморском крае. Но, по словам мэра Хабаровска, в этот раз строительству будет дан старт. Сергей Кравчук уже сравнивает этот глобальный проект с американской «Силиконовой долиной».

— Технопарк создаст новые рабочие места. Удастся привлечь в отрасль и студентов: еще находясь в институте они будут обучаться технологиям, а после пойдут туда трудиться. Надеемся, что такая схема позволит удержать талантливую молодежь в городе. Под строительство технопарка требуется участок земли в 1,5 гектара, желательно — недалеко от ТОГУ. Сейчас специалисты профильного управления мэрии подбирают подходящую площадку. Несколько вариантов уже рассматриваем, — пишут dvnovosti.ru со ссылкой на мэра Хабаровска.