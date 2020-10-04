На книжном фестивале «Берег» презентовали краеведческий комикс о Приамурье

Библиотекари благовещенской «Чеховки» в рамках книжного фестиваля «Берег» провели презентацию уникального краеведческого комикса, который получил название «Антоша Чехонте».

На своей странице в Инстаграм менеджер культурно-массовому досуга библиотеки Анна Юрьева поделилась фотографией со страницами комикса. В нём несколько несколько героев, из их диалогов читатели по задумке автора смогут узнать много интересных фактов о нашей области. Вскоре комикс будет издан. Деньги на это выделены в рамках муниципального гранта.

На фестивале «Берег» заведующий библиотекой Александра Бородина и Анна Юрьева рассказали об идее создания комикса, поисках сюжета, работе над текстом и прорисовками персонажей, и других тонкостях литературно-художественного процесса.

Напомним, книжный фестиваль проходит в Благовещенске в эти выходные.