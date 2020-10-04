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4октября
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сегодня, 15:30 3

У благовещенских водителей появилось много вопросов к новому методу ремонта дорог в областном центре

У благовещенских водителей появилось много вопросов к новому методу ремонта дорог в областном центре
Фото: www.instagram.com/mintransamur/

Применение инновационного метода дорожных работ «Сларри сил», положительно зарекомендовавшего себя во многих странах, вызвало у амурских водителей много вопросов.

Дорожники и общественники встретились на участке улицы Чайковкого и разобрались в особенностях такого способа восстановления проезжей части.

Для подрядной организации АО «Асфальт» этот вид работ не новый. Компания имеет опыт нанесения защитного слоя на дорогах федерального и регионального значения, сообщает региональный Минтранс в своём Инстаграме. Восстановление верхнего слоя дорожного покрытия этим методом продлевает срок эксплуатации между капитальными ремонтами в условиях дальневосточного климата.⠀

— Особенность технологии состоит в том, что на поверхность дороги укладывается эмульсионно-минеральная смесь, чтобы влага весенняя, осенняя не проникала в глубину дорожной одежды и не вызывала разрушения. Провели предварительно ямочный ремонт, санацию трещин, а затем выполнили поверхностную обработку, — рассказал начальник участка компании-подрядчика Сергей Васюхно.

В настоящее время применение технологии «Сларри Сил» является экономичным и быстрым решением по сохранению дорожного покрытия на участках дорог, где еще нет необходимости ремонта, но где уже нужно защитить покрытие.

Качество применения технологии проверили и представители общественной комиссии при министерстве транспорта и дорожного хозяйства по контролю реализации нацпроекта.

— Уже второй год участвую в инспекции ремонтируемых дорог в городе. Радует комплексный подход, а также применение разных технологий в ремонте, на этом участке — применили нанесение защитного слоя износа — «Сларри сил». У него есть как положительные стороны, как обыватель могу сказать, так и отрицательные. Отрицательные — это уровень шума, который слышен в машине, когда мы едем, а из положительных хотелось бы отметить, что из-за такой шероховатости сцепление с дорогой лучше. Потом он станет ровненьким и по цвету и фактуре, надо набраться терпения, — поделился мнением Роман Кобыльцов.⠀

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#дороги #жизнь

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Комментарии
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  • Толстая натура

    Толстая натура
    58 минут назад

    А разве Роман Кобыльцев не депутат?

    Ещё бы у зам.начальника участка бы ещё спросили - как асфальт, нравица? А лучше у пчёл - как они относятся к мёду.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    39 минут назад

    Срали слил мировая инновация и новое слово в науке и технике!

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    25 минут назад

    В нормальных странах как минимум 40 лет дороги делают из бетона и служат они по 20 лет без ремонта. У нас только сейчас начали применять "ноу-хау" срали сил. Лет через 100 может и до бетонных дорог дойдем. Во истину дураки и дороги, ничего не меняется

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