Василий Орлов распорядился выделить многодетные семьи в отдельную очередь на переселение из аварийного жилья

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Под руководством Василия Орлова в Февральскe прошло совещание по вопросам переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа. Как рассказал министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, по данным на начало года на территории зоны БАМа насчитывается 5 148 непригодных для проживания помещений. Из этого числа более трёх тысяч ещё не обследовали межведомственные комиссии, сообщает пресс-служба областного правительства.

— В Тынде практикуется признание непригодными жилых помещений в многоквартирных домах без обследования и признания всего дома аварийным, что порождает точечное расселение. Чтобы дома расселялись полностью и в дальнейшем появилась возможность их сносить, были внесены изменения в порядок распределения и предоставления субсидий на переселение муниципальным образованиям. C 2021 года при принятии заявок на 2022 год обязательным условием является наличие решений о признании дома, где находятся непригодные для проживания жилые помещения, аварийным, — рассказал Николай Александрович.

Губернатор поручил главам муниципальных образований активизировать работу по признанию многоквартирных домов в целом аварийными, их инвентаризации, а также поручил оперативно составить и утвердить график обследования домов и расчёта средств, необходимых для процедуры переселения людей и сноса домов.

Ещё один проблемный вопрос, который обсудили на совещании в Февральске, — выявление бесхозяйных жилых помещений.

— Создана рабочая группа для выявления объектов, у которых нет собственника или таковой неизвестен. Специалисты ведут учёт и оформляют право собственности такого жилья на муниципальные образования. По данным за сентябрь в Тынде, Тындинском и Зейском районах 2 342 брошенных жилых объектов, в 1 790 из них никто не проживает, но собственники известны, 455 домов в собственность не оформлены, 97 - хозяев не имеют, — пояснила исполняющая обязанности министра имущественных отношений региона Марина Суворова.

Главы муниципалитетов также отметили факты отказа граждан от переселения. По этим фактам Василий Орлов предложил пересмотреть порядок формирования очереди нуждающихся в переселении.

— Необходимо выделить многодетные семьи в отдельную очередность при получении нового жилья, также нужно продумать, какая категория будет расселена следующей, чтобы возможность переселения в первую очередь имели действительно нуждающиеся. Тех, кто по каким-то причинам отказывается от переселения, можно исключать из списков, очередь формировать по потребностям, например, первыми переселять не только многодетных, но и социально-незащищенные слои населения. Также во внимание можно взять заслуги при строительстве БАМа и количество лет, прожитых в неблагоустроенном жилье. Так жилье будут быстрее получать те, кто в этом действительно нуждается, — подчеркнул губернатор.

Особое внимание на совещании уделили проблеме сноса расселенного жилья в зоне БАМа. В муниципалитетах найти средства на ликвидацию расселенного жилья очень проблематично, поэтому решено было вынести обсуждение механизмов решения данного вопроса на Совете Федерации.

Последним на совещании был рассмотрен вопрос о целесообразности продолжения строительства многоквартирных жилых домов в микрорайоне «Таежный» города Тында, где с 2011 по 2016 годы был возведён 41 дом из 66 запланированных, рядом не достаточно хорошо развита инфраструктура, не завершено благоустройство, отсутствуют гаражи, что вызывает недовольство жителей.

Заместитель председателя правительства области Павел Матюхин предложил подойти к решению задачи ответственно и комплексно.

— Только на имеющуюся пока не востребованную в данном микрорайоне инженерную инфраструктуру потрачено уже порядка 200 миллионов рублей, и нужно определить, как использовать созданные мощности. Сегодня поручу руководителю регионального Центра развития территорий здесь, на месте, со специалистами посмотреть площадку, пообщаться с жителями и уже, исходя из всех обстоятельств, подготовить мастер-план этой территории, которым будет определен наиболее предпочтительный вариант ее развития. Этот район будет востребован только при наличии комфортной среды и удобного транспортного сообщения с Тындой. При таких условиях можно рассматривать продолжение строительства в «Таежном» положительно, — подчеркнул Павел Владимирович.