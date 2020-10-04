В Госдуме предложили давать родителям отпуска на время «коронавирусных» каникул

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— Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период, — объяснила парламентарий.

Кроме того, по словам Стрыковой, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19, пишет РИА Новости.