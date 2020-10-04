В Госдуме предложили давать родителям отпуска на время «коронавирусных» каникул
Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул, введённых в связи с коронавирусом. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие обращения министру труда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
— Введение оплачиваемого отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в подобный период, — объяснила парламентарий.
Кроме того, по словам Стрыковой, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19, пишет РИА Новости.
Просмотров всего: 32
#коронавирус #дети #образование #отдых #школа