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4октября
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сегодня, 14:17 0

Двое амурских писателей претендуют на литературную премию за лучшее произведение о Дальнем Востоке

Двое амурских писателей претендуют на литературную премию за лучшее произведение о Дальнем Востоке
Фото: https://pixabay.com/

Сборник рассказов «Два берега» Валерия Корниенко в номинации «Короткая проза» и повесть «Орден» Андрея Коваленко в номинации «Проза для детей» претендуют на премию имени В.К. Арсеньева. Прис присуждается ежегодно за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока.

В этом году в конкурсном отборе принимало участие 94 литературных произведения. Лучшие работы профессиональное жюри определит до конца ноября в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей», сообщает администрация Тындинского района.


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#культура #образование

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