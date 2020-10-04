Двое амурских писателей претендуют на литературную премию за лучшее произведение о Дальнем Востоке

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Сборник рассказов «Два берега» Валерия Корниенко в номинации «Короткая проза» и повесть «Орден» Андрея Коваленко в номинации «Проза для детей» претендуют на премию имени В.К. Арсеньева. Прис присуждается ежегодно за лучшие произведения отечественных авторов на тему Дальнего Востока.

В этом году в конкурсном отборе принимало участие 94 литературных произведения. Лучшие работы профессиональное жюри определит до конца ноября в трёх номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей», сообщает администрация Тындинского района.

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