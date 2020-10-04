В Приамурье пришла настоящая осень: прогноз погоды на 5 октября

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В Белогорске, Завитинске, Архаре завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура +6°С...+11°С, ночью +4°С...+6°С, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду.

В Свободном, Райчихинске облачно, ожидается небольшой дождь. Днём температура +6°С...+11°С, ночью +4°С...+6°С, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду.

В Зее ночью небольшой дождь, днём без осадков. Температура днём +4°С...+9°С, ночью +4°С...+6°С. Ветер северный 9 метров в секунду.

В Шимановске с утра небольшой дождь, пасмурно. Днём столбик термометра поднимется до +9°С, дожди, ветер северный – 8-10 метров в секунду.

Понедельник в Тынде и Сковородине пройдет без дождей. Днём воздух прогреется до +5°С…+7°С, ночью 0°С...-3°С. Ветер северный, в порывах до 10 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В областной столице переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду. Днём в Благовещенске температура поднимется до +11°С, ночью до +3°...+5°С.