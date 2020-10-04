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сегодня, 12:02 9

В Благовещенске неизвестные расстреляли новую автобусную остановку из пневматического оружия

В Благовещенске неизвестные расстреляли новую автобусную остановку из пневматического оружия
Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

Около месяца назад неизвестные испортили новую автобусную остановку по улице Калинина-Ломоносова. Они стреляли из пневматического оружия по павильону и стоящей рядом технике.

Подрядчик не сообщил о происшествии в полицию, поэтому ситуация вскрылась только сейчас. Так как работы на участке ещё не закончены, испорченное имущество подрядчику придется ремонтировать за собственные средства.

Мэр города просит свидетелей происшествия написать в Instagram официального аккаунта Благовещенской администрации:

– В этой ситуации недопустимыми являются не только действия вандалов, но и подрядной организации, даже не обратившейся в полицию. Будем в корне менять общественную психологию и отношение к таким инцидентам, которые должны восприниматься не иначе, как чрезвычайные происшествия. Имена таких «героев» обязательно должны стать достоянием широкой общественности, чтобы ответственность за свои поступки понимал каждый потенциальный правонарушитель, – высказался Олег Имамеев.

Новая остановка в районе Калинина-Ломоносова – это закрытый павильон с возможностью зарядить смартфон. Также там планируют установить электронное табло, как и на всех новых остановках по улице Калинина, сообщает пресс-служба администрации города.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    это Россия!!!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Хоть бы поймали их,да по суду отобрали бы всё имущество,тогда бы не зарились чужое портить,знают нелюди,что им нечего не будет.Вот в таких случаях,надо ужесточать наказания.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Надо ставить нормальные, антивандальные стёкла, потому как подобные дебилы будут всегда и везде.

  • ay

    ay
    1 час назад

    "Хоть бы поймали их" - месяц прошёл уже. Их уже и след простыл.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    55 минут назад

    Антивандальные, это какие? Их и краска "не берёт", да? Было бы желание,(а оно у вандалов есть всегда) найдут способ, как изуродовать. Здесь только ответственность, при чём не родителей (законных представителей), а лично "оножедитя".

  • Paster

    Paster
    45 минут назад

    Причём тут краска? Краску можно отмыть, а разбитое стекло только менять и вновь его разобьют.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    29 минут назад

    Следуя Вашей логике (установка антивандальных стёкол) государство должно подстраиваться под них (вандалов), устранять результаты их деятельности, а не на оборот. Есть прекрасная поговорка: "Чисто не тем где убирают, а там где не мусорят". Как то так.

  • Sergey electron

    Sergey electron
    26 минут назад

    Каких только дибилов нет...

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    27 секунд назад

    Спросите в пивнушке на против, предпологаю что клиенты данного заведения это сдрлали, ночами орут включают громко музыку, но полиция как обычно ничего не замечает!

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