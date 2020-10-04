В Благовещенске неизвестные расстреляли новую автобусную остановку из пневматического оружия

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

Около месяца назад неизвестные испортили новую автобусную остановку по улице Калинина-Ломоносова. Они стреляли из пневматического оружия по павильону и стоящей рядом технике.

Подрядчик не сообщил о происшествии в полицию, поэтому ситуация вскрылась только сейчас. Так как работы на участке ещё не закончены, испорченное имущество подрядчику придется ремонтировать за собственные средства.

Мэр города просит свидетелей происшествия написать в Instagram официального аккаунта Благовещенской администрации:

– В этой ситуации недопустимыми являются не только действия вандалов, но и подрядной организации, даже не обратившейся в полицию. Будем в корне менять общественную психологию и отношение к таким инцидентам, которые должны восприниматься не иначе, как чрезвычайные происшествия. Имена таких «героев» обязательно должны стать достоянием широкой общественности, чтобы ответственность за свои поступки понимал каждый потенциальный правонарушитель, – высказался Олег Имамеев.

Новая остановка в районе Калинина-Ломоносова – это закрытый павильон с возможностью зарядить смартфон. Также там планируют установить электронное табло, как и на всех новых остановках по улице Калинина, сообщает пресс-служба администрации города.