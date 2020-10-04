Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:42 2

В Благовещенске водитель такси сбил троих пешеходов и скрылся

В Благовещенске водитель такси сбил троих пешеходов и скрылся
Фото: pixabay.com

Вчера вечером на перекрестке Ленина-Мухина водитель желтого такси «Maxim» сбил троих пешеходов и скрылся. По словам свидетелей, обошлось без серьезных жертв, одна их пострадавших повредила ногу. Полиция устанавливает транспортное средство и его водителя.

Свидетелей ДТП ищут и через городские соцсети – тех, кто стал свидетелем этого происшествия или располагает записью с видеорегистратора, пострадавшие просят обратиться в полицию.

Просмотров всего: 1363

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия 9

В Благовещенске неизвестные расстреляли новую автобусную остановку из пневматического оружия
Происшествия

На пожаре в Магдагачи погиб человек
Общество 1

Следователи задержали стреляющего по детям из Сковородина
В России и мире 1

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Комментарии
Показать все (2)
  • foxik62

    foxik62
    26 минут назад

    Джамшут?

  • kidman

    kidman
    1 минута назад

    обошлось без серьёзных жертв...

    "Умение" корреспондентов амуринфо говорить на русском языке никогда не перестанет радовать аудиторию

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь