В Благовещенске водитель такси сбил троих пешеходов и скрылся

Вчера вечером на перекрестке Ленина-Мухина водитель желтого такси «Maxim» сбил троих пешеходов и скрылся. По словам свидетелей, обошлось без серьезных жертв, одна их пострадавших повредила ногу. Полиция устанавливает транспортное средство и его водителя.

Свидетелей ДТП ищут и через городские соцсети – тех, кто стал свидетелем этого происшествия или располагает записью с видеорегистратора, пострадавшие просят обратиться в полицию.

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#ДТП #происшествия

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