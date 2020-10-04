В Благовещенске водитель такси сбил троих пешеходов и скрылся
Вчера вечером на перекрестке Ленина-Мухина водитель желтого такси «Maxim» сбил троих пешеходов и скрылся. По словам свидетелей, обошлось без серьезных жертв, одна их пострадавших повредила ногу. Полиция устанавливает транспортное средство и его водителя.
Свидетелей ДТП ищут и через городские соцсети – тех, кто стал свидетелем этого происшествия или располагает записью с видеорегистратора, пострадавшие просят обратиться в полицию.
Просмотров всего: 1363