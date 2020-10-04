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сегодня, 10:35 0

На главных улицах Благовещенска высадят 500 трехметровых деревьев

На главных улицах Благовещенска высадят 500 трехметровых деревьев
Фото: благовещенск.рф

Во время новой акции «Город берегу» в Благовещенске высадят 500 взрослых деревьев. Заниматься высадкой будут профессионалы из плодопитомника «Свободненский», на базе которого и были выращены деревья для высадки на магистральных улицах областной столицы.

Вдоль улицы Калинина планируется посадить 250 рябин, вдоль Театральной – 250 деревьев амурского бархата. Именно за эти виды проголосовало большинство благовещенцев во время июльского опроса.

Специалисты Свободненского плодопитомника приедут в Благовещенск заранее, чтобы обследовать территории для посадок. Высаживать планируют восьмилетние деревья, приняться им помогут минеральные удобрения и качественная поливка. ⠀

– Будем сажать деревья с «комом», затем укреплять. Внесем удобрения – азот, фосфор, калий. Саженцы крупные, мы их выращивали на протяжении 6-8 лет, ухаживали, делали обрезку, формировали. Поэтому посадочный материал будет отвечать всем необходимым характеристикам. Например, рябина в высоту будет 4-5 метров с объемом ствола в 6 сантиметров. Сейчас один из удачных периодов для посадки, потому что деревья спят, уже ушли в зону покоя. Привозить крупномеры будем партиями, и сразу высаживать, планируем управиться за две недели, – рассказала директор плодопитомника «Свободненский», агроном-организатор Людмила Подсветова.


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#природа #экология

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