В Благовещенске в торговой зоне на Калинина-Ломоносова появятся одинаковые киоски

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В 2021 году в Благовещенске приведут к единому стилю все киоски в торговой зоне в райцоне пересечения Калинина и Ломоносова. Затраты предпринимателей на замену торговых павильонов частично компенсирует бюджет городской администрации.

Уже обновлены торговые павильоны на городской набережной от Островского до Мухина. Всего там установлено 23 новых киоска, последний заменили на прошедшей неделе.

– Благовещенск помогает тем бизнесменам, которые идут навстречу и готовы совместными усилиями делать наш город лучше, краше, комфортнее. В частности, мы не только компенсируем предпринимателям затраты, но и тесно сотрудничаем во всех направлениях. Например, на начальном этапе при проектировке моделей этих киосков, мы прислушивались к пожеланиям предпринимателей. В итоге проработали дизайн, чтобы лучше просматривались витрины, чтобы киоски не только красиво выглядели, но и были комфортными для сотрудников. Все павильоны изготовлены амурскими производителями. Например, «современный» тип эргономичен и соответствует всем настоящим современным требованиям, а «исторический», где в частности использовалось каслинское литье, выглядит как произведение искусства, – прокомментировал заместитель мэра Благовещенска Максим Ноженкин.

Два вида городских киосков – современный и классический – были разработаны городским управлением архитектуры. Какой тип павильона будет установлен в том или иной районе города, зависит от стиля его застройки. Так, на участке Краснофлотской от улицы Островского до Святителя Иннокентия разместили 16 современных торговых павильонов, а на участке от улицы Святителя Иннокентия до Калинина – 7 исторических.

– Мы получили перечень объектов и направлений, по которым ведется торговля, параметры павильонов и теперь, учитывая эту информацию, будем формировать общий для них стиль. Готовим предложения, обязательно будем согласовывать их с предпринимателями, – пояснили пресс-службе городской администрации в управлении архитектуры и градостроительства администрации Благовещенска.