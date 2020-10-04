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Выбор читателей за 3 октября

Выбор читателей за 3 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 3 октября.

Экологическая катастрофа на Камчатке: отравленные сёрфингисты и мёртвые обитатели глубин

Позавчера в пабликах социальных сетей, а следом и в федеральных СМИ появилась информация о том, что в Тихий океан попали ядовитые химикаты. Вначале всё вылилось в недомогания местных сёрфингистов. Чуть позже на берег от мыса Налычева до Авачинской бухты выбросило огромное количество мёртвых морских обитателей. Люди в шоке и негодуют, а власти закрывают пляжи и разбираются в происходящем.

В Москве школьников отправят на долгие каникулы, а учителей за 65 заменят студентами

Для московских школьников каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Фактически дети не будут посещать школу 16 дней. Хотя обычно осенние каникулы длятся семь. А после каникул учителей старше 65 лет заменят на студентов и аспирантов, чтобы снизить их риск заражения COVID-19.

В Приамурье 39 новых случаев COVID

В субботу, 3 октября, в Амурской области лабораторно подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Их них 14 в Благовещенске, 6 в Тынде, 4 в Константиновском районе, 3 в Свободном. По два случая в Зее, Благовещенском и Тындинском районах. По одному в Белогорске, а также в Завитинском, Ромненском, Михайловском, Магдагачинском и Ивановском районах. Суточный темп прироста – 0,8 %.

Массаж и купание: как расслабиться в Благовещенске

Если в этом году вы остались без заграничных морей или вовсе без отпуска, да или просто устали в ходе рабочей недели, пора снять напряжение.

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#Обзор #интернет #СМИ

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