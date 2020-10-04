Астрологический прогноз на 4 октября

Восход Солнца: 06:35

Заход Солнца: 18:01

Солнце в Весах.

Овен. Звезды не советуют обвинять всех подряд в своих неудачах. Нужно искать выход в активных и инициативных действиях, а не опускать руки. Противоречивый день. В первой половине дня многиеиз Овнов испытают чувство вдохновения и смогут легко справиться с самыминаболевшими проблемами. В отношениях с родными возможно преобладаниесердечности и стремление к взаимопониманию. Но во вторую половину днявам лучше избегать любых дел и контактов — вероятно плохое известие и возникшая в связи с этим напряженность в отношениях.

Телец. День получения космической энергии любви.Энергетически мощный день. Избыток энергии может оказаться разрушительным. Вероятность проявления несдержанности и ссор с окружающими. От вашего поведения будут зависеть финансовые успехи, отношения с противоположным полом и эмоциональная жизнь в целом. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи. Упущенное сейчас очень трудно будетнаверстать в будущем. Сегодня старайтесь контролировать эмоции и внимательнее прислушиваться к советам друзей и близких родственников. Вечер благоприятен для активного отдыха, развлечений, выхода сексуальной энергии, нового знакомства.

Близнецы. Высокий творческий потенциал позволит вам создать сегодня что-то уникальное. Главное, не лениться! Вы будете склонны прислушиваться к чужим советам в отношении своего здоровья. Действительно, это экономит время и нервы на стояние в очереди к врачам.

Рак. Вам везет во всех сферах жизни, подходящее время, чтобы рискнуть и выиграть. Сатанинский день, который несет иллюзии и заблуждения. Старайтесь им не поддаваться. Прогоните из своего сердца зависть и злобу. Успокойтесь, так как немотивированные страхи неблагоприятно действуют на многие системы организма. Возможно обострение или возникновение заболеваний.

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Лев. Уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогутсоздать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Тщательно следите нетолько за своим здоровьем, но и за здоровьем близких. Не следует предаватьсячревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Это чревато нежелательными последствиями. Начатая работа потребует чрезмерного напряжения сил, способности быстро принимать решения, умения скрывать свои планы. Несмотря на эмоциональные перегрузки, вы сможете преодолеть все препятствия.

Дева. Напряженный день. Звезды предупреждают, что сегодня любое дело в сфере профессиональной деятельности потребует от вас максимума усилий. В личных отношениях отбросьте всякие сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Венера покровительствует смелости. Стремление что-то кому-то доказать окажется пустой тратой времени, люди не настроены слушать.

Весы. Временно вам придется расстаться с мечтой о дальнем путешествии по независящим от вас причинам. Рекомендуется уделить себе повышенное внимание. Творческий подход может привести к внутренним открытиям. Перемены в материальной жизни воспринимайте как должное, иначе конец дня может омрачиться вспышками негативных эмоций. Начало дня будет сложным. Придется исправлять чужие ошибки, брать на себя ответственность за других. Все это заставляет вас нервничать.

Скорпион. Звезды призывают вас максимально взвешенно подойти к анализу текущей финансовой ситуации, чтобы получить достойную прибыль в будущем. День отмечен значительными корректировками долгосрочных жизненных планов и изменением существующего положения. Первая половина дня может принести огорчения и разочарования. Вероятны конфликты с родственниками. Многим Водолеям будет трудно смириться с присутствием в доме старшего поколения родственников и постоянными их рекомендациями. Во второй половине дня наступит перелом. Любовные отношения или общение с друзьями раскроют новые возможности.

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Стрелец. Звезды рекомендуют вам не упускать из вида даже малейшие симптомы болезни. Одевайтесь по погоде, не переохлаждайтесь и исключите активные игры на свежей воздухе. Сегодня хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вероятно, ваша активность будет отмечена руководством или партнерами. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми. Не исключено, что новые интересные знакомства из деловых перерастут в любовные.

Козерог. Утро вы сможете провести в свое удовольствие, настройтесь на волну романтики, ведь вечером, скорее всего, предстоит свидание. Прямолинейность в суждениях или импульсивность в поступках может негативно отразиться на отношениях с близким человеком. Возможно, ваша увлеченность и стремление к материальному благополучию закрыли от вас истинное положение дел. Постарайтесь найти компромисс — и все уладится.

Водолей. Благоприятный день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых отношений они перерастут в любовные. Вероятно, ваша деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности. Сегодня ожидается приток новых сил и свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Ваши предложения найдут поддержку у руководства. Вероятно благополучное завершение начатого дела. Многие могут ощущать тревогу за будущее, не доверяя удаче и победам и предпочитая золотую середину.

Рыбы. Дел у вас много, из-за этого вы можете чувствовать себя несколько дезориентированным. Составьте себе список и настройтесь на то, что можете все не успеть сделать за один день, и это нормально. Не ввязывайтесь сегодня в конфликты, которые вас не касаются, иначе и сами расстроитесь, и людям не поможете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев