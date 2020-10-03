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3октября
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сегодня, 18:35 2

Ушла из жизни экс-руководитель хора БГПУ Нина Гуменюк

Ушла из жизни экс-руководитель хора БГПУ Нина Гуменюк

Вчера, 2 октября на 88-ом году ушла из жизни Нина Гуменюк. Нина Петровна возглавляла сводный академический хор БГПУ. Работала методистом факультета дополнительных профессий.

Нина Гуменюк – заслуженный работник культуры Российской Федерации, была награждена знаком «Отличник народного просвещения».

«С 1988 года Нина Петровна работала в БГПУ, занималась эстетическим и духовно-нравственным воспитанием студентов университета, руководила сводным академическим хором, который был многократным победителем творческих конкурсов всероссийского уровня», опубликовал университет в аккаунтах своих соцсетей.

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#память

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Царство Небесное, хороший был человек

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    сегодня ужасный день

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