Ушла из жизни экс-руководитель хора БГПУ Нина Гуменюк

Вчера, 2 октября на 88-ом году ушла из жизни Нина Гуменюк. Нина Петровна возглавляла сводный академический хор БГПУ. Работала методистом факультета дополнительных профессий.

Нина Гуменюк – заслуженный работник культуры Российской Федерации, была награждена знаком «Отличник народного просвещения».

«С 1988 года Нина Петровна работала в БГПУ, занималась эстетическим и духовно-нравственным воспитанием студентов университета, руководила сводным академическим хором, который был многократным победителем творческих конкурсов всероссийского уровня», опубликовал университет в аккаунтах своих соцсетей.