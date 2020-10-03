На пожаре в Магдагачах погиб человек

Минувшей ночью в поселке Магдагачи горел одноквартирный жилой дом. На пожаре погиб сорокалетний хозяин дома.

– В тушении пожара задействовали 2 пожарные машины и караул в составе 4 человек. По информации от соседей стало известно, что в доме может находиться человек. После этого было организована работа газодымозащитного звена. В итоге спасатели обнаружили тело 40-летнего хозяина дома в одной из комнат. Открытое горение было ликвидировано через 25 минут после заявления о пожаре на пост. Предварительная причина пожара – нарушение правил электробезопасности в жилом помещении, – сообщили ГО ЧС Амурской области.

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