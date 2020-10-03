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3октября
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сегодня, 17:47 0

В Приамурье дождливо и туманно: прогноз погоды на 4 октября

В Приамурье дождливо и туманно: прогноз погоды на 4 октября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, в воскресение в Приамурье ожидается облачная погода. На севере и юге области ожидаются не большие дожди. Ветер северный и северо-восточный днем 8-13 м/с, ночью – 5-10 м/с. Столбик термометра днём покажет +18+13С, ночью +4+9С, по северо-западу области до -4С.

В Белогорске и Свободном дождливо, ночью возможно с прояснениями. Днём температура +7+9С, ночью +7+8С, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Райчихинск и Завитинск остаются под властью циклона. Дождливо, днем до +11С, ветер в порывах до 6 м/с. В Архаре чуть теплее – днём до +12С. Ночью температура опустится до +6+8С.

В Зее дождливо, во второй половине дня возможны прояснения. Температура днём +9+11С, ночью +7+8С. Ветер северо-восточный 4-12 м/с. В Шимановске столбик термометра в течение суток продержится на отметке +6+7С, дожди, ветер северный – 4-11м/с.

Воскресение в Тынде пройдет без дождей. Днём воздух прогреется до +7С, ночью +2+3С. Ветер северный, в порывах до 12 м/с.

В Сковородино дожди ожидаются только в первой половине дня, переменная облачность. Днём температура составит +5+9С, ночью +3+6С. Ветер северный 5-12 м/с.

В областной столице временами возможен дождь. Ветер северо-восточный до умеренного. Днём в Благовещенске температура поднимется до +10С, ночью +6+8С.

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