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Депутаты Приамурья и Благовещенска выразили соболезнования родным Вячеслава Попова

Депутаты Приамурья и Благовещенска выразили соболезнования родным Вячеслава Попова

К словам соболезнования по случаю смерти директора благовещенского судостроительного завод и почётного гражданина Благовещенска Вячеслава Попова присоединились депутаты гордумы областной столицы и Законсобрания региона.

– Ушел из жизни почетный гражданин города, мудрый и опытный руководитель старейшего предприятия Благовещенска. Вячеслав Степанович в сложные для завода времена сумел сохранить коллектив и обеспечить предприятие заказами. До последнего дня он активно занимался производственной деятельностью, вместе с сотрудниками завода работал над созданием очередного корабля. Сильный, мужественный и умный человек, он оставил после себя заметный след в истории города и всего Приамурья, – сказала председатель городской думы Елена Евглевская.

«Этой ночью ушел из жизни директор Судостроительного завода Вячеслав Попов. Председатель амурского парламента и депутаты выражают соболезнования родным и близким. Вячеслав Степанович скончался на 81-ом году жизни. Для всей Амурской области и для страны в целом это невосполнимая утрата. Вячеслав Попов внес значительный вклад в развитие судостроительной отрасли. Его заслуги перед Благовещенском отмечены высоким званием Почетный гражданин города Благовещенск. На предприятии, строящем корабли, ветеран труда работал до последних своих дней. Его жизнь - яркий пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение. Вечная память достойному амурчанину!», опубликовано на сайте законодательного Собрания Амурской области.

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#память

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