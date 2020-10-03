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сегодня, 16:50 0

Выпускница амурских «Ровесников» с мужем покорила Эльбрус

Выпускница амурских «Ровесников» с мужем покорила Эльбрус
Фото: @rovesniki_blg

Одна из выпускниц легендарного хореографического ансамбля «Ровестники» покорила Эльбрус. Вместе с мужем они отметились на высоте в футболке ансамбля.

Выпускница коллектива Анжелика Кравцова (1988 год выпуска) для восхождения на гору Эльбрус взяла футболку с символикой амурского коллектива. Девушка смогла подняться на высоту 3 800 метров над уровнем моря, после чего передала эстафету своему супругу – Юрию Ткаченко. Благодаря Юрию «Ровесники» отметились на высоте 5 642 метра. Об этом событии рассказали «Ровесники» в своем Инстаграме.

«Спасибо, наши дорогие, за любовь к ансамблю! Новых вам высот и ярких побед! Гордимся и любим бесконечно!», написали в паблике.

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#туризм

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