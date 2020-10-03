На севере Приамурья не хватает медиков

В ходе рабочей поездки по северным районам Амурской области губернатор Василий Орлов посетил ряд учреждений здравоохранения. В частности, участковую больницу и школу посёлка Верхнезейск.

Там он поинтересовался, как исполняют поручения, данные им во время предыдущего визита. В частности, в больнице были проблемы с моргом.

«Руководство больницы и администрация поселка тогда докладывали, что одной из больших проблем является отсутствие морга при больнице. Это создавало огромные проблемы для жителей. В настоящий момент помещение морга отремонтировано, приобретено оборудование. Это поручение губернатора выполнено», публикует пресс-служба областного правительства на своём сайте.

Решен и ряд других вопросов, остаётся тревожной только ситуация с кадрами.

– В сфере здравоохранения на севере везде не хватает медиков. Имеется ряд предложений, как можно сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. В частности, в регионе действуют специальные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», возможно, для бамовских поселков они должны быть профинансированы таким образом, чтобы специалисты проявляли больший интерес к работе в удаленных северных районах. Над этим вопросом сейчас работаем, – сказал Василий Орлов.