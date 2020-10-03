ВОЗ призывает Россию не возобновлять жёсткие ограничения из-за COVID-19

— Власти на местах лучше знают эпидемиологическую ситуацию. Но большой локдаун нужно стараться максимально избежать. Локдауны имеют огромное негативное влияние на экономику, соответственно, локальные ограничения могут быть выходом, но, конечно же, мы не можем исключать и введение иных необходимых мер, — поделилась своим мнением Вуйнович.

Помимо негативного действия на экономическую обстановку, Мелита Вуйнович выразила опасения в отношении системы здравоохранения. Серьёзные ограничения могут негативно сказаться на психике людей, кроме того может затрудняться лечение пациентов с другими заболеваниями.

Представитель ВОЗ видит главным фактором увеличения количества выявляемых случаев коронавируса в России пренебрежение населения мерами предосторожности. Вуйнович напоминает том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию, не отказываться от ношения масок и дезинфицирования рук. Она обеспокоена и тем, что представители бизнес-структур недостаточно заботятся о здоровье сотрудников и клиентов.

В настоящее время в России выявлено более 1,19 миллиона случаев заболевания COVID-19. За последние сутки прирост составил 9,4 тысяч случаев инфицирования – это максимальный показатель с 24 мая 2020 года. Общее количество летальных исходов от коронавируса перевалило отметку в 21 тысячу человек.