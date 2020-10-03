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сегодня, 15:56 0

В Приамурье 39 новых случаев COVID

В Приамурье 39 новых случаев COVID
Фото: pixabay.com

На сегодня, 3 октября в Амурской области лабораторно подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Их них 14 в Благовещенске, 6 в Тынде, 4 в Константиновском районе, 3 в Свободном. По два случая в Зее, Благовещенском и Тындинском районах. По одному в Белогорске, а также в Завитинском, Ромненском, Михайловском, Магдагачинском и Ивановском районах. Суточный темп прироста – 0,8%.

– По состоянию на 03.10.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4401 случай новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 557,06 на 100 тысяч населения, – сообщили в амурском управлении Роспотребнадзора.

За всё время выписаны из стационара с выздоровлением 2884 человека. Количество летальных случаев от COVID-19 в регионе составляет 52 человека из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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