Следователи задержали стрелка по детям из Сковородина

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы в детей на спортивной площадке в Сковородине. Задержанному местному жителю 45-ти лет выдвинули обвинение в хулиганстве, грубом нарушении общественного порядка, неуважению к обществу, совершенное с применением оружия.

– 30 сентября в социальных сетях появилось видео из Сковородина, в котором мужчина произвел несколько выстрелов из оружия в сторону детей на школьном стадионе. По данным следствия выстрелы сделаны из спортивного пневматического ружья. В ходе следственных мероприятий был произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы события, подозреваемый мужчина задержан органами правопорядка, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу по Сковородинскому району, – рассказали в СУ СК РФ по Амурской области.

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