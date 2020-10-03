Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 1

Следователи задержали стрелка по детям из Сковородина

Следователи задержали стрелка по детям из Сковородина
Фото: pixabay.com

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы в детей на спортивной площадке в Сковородине. Задержанному местному жителю 45-ти лет выдвинули обвинение в хулиганстве, грубом нарушении общественного порядка, неуважению к обществу, совершенное с применением оружия.

– 30 сентября в социальных сетях появилось видео из Сковородина, в котором мужчина произвел несколько выстрелов из оружия в сторону детей на школьном стадионе. По данным следствия выстрелы сделаны из спортивного пневматического ружья. В ходе следственных мероприятий был произведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы события, подозреваемый мужчина задержан органами правопорядка, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу по Сковородинскому району, – рассказали в СУ СК РФ по Амурской области.

Просмотров всего: 495

#дети #происшествия #Сковородино

распечатать


В России и мире 1

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Происшествия 1

В Бурейском районе задержали подозреваемых в даче взятки сотруднику органов безопасности
Общество

Лицей в лицее
Происшествия 2

В Зее из-за бездействия полицейского произошло убийство
Комментарии
Показать все (1)
  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Депутат, не?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь