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Василий Орлов выразил соболезнования по случаю кончины Вячеслава Попова

Василий Орлов выразил соболезнования по случаю кончины Вячеслава Попова

Губернатор Приамурья, находящийся в рабочей поездке по северу региона выразил соболезнования по случаю кончины Вячеслава Попова. Почётный гражданин Благовещенска и директор судостроительного завода имени Октябрьской революции умер сегодня ночью.

– Сегодня ночью не стало Вячеслава Степановича Попова. Это большая потеря для всех нас. Вячеслав Степанович почти четверть века руководил благовещенским судостроительным заводом имени Октябрьской революции. Свою трудовую деятельность на благовещенской судоверфи Вячеслав Степанович начал еще в 1966 году, с 1987-го и до последнего дня трудится на судостроительном заводе. Человек, к мнению и авторитету которого прислушивались не только работники предприятия, но и многие амурчане. Он руководил крупный заводом в неспокойные времена. И смог сохранить коллектив, традиции, получать и с честью выполнять новые заказы. Не преувеличиваю – на таких людях держатся предприятия, отрасль, экономика. Выражаю соболезнования родным Вячеслава Степановича Попова и разделяю вашу скорбь, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #память

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