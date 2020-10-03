Экологическая катастрофа на Камчатке: отравленные сёрфингисты и мёртвые обитатели глубин
Позавчера в пабликах социальных сетей, а следом и в федеральных СМИ появилась информация о том, что в Тихий океан попали ядовитые химикаты. Вначале всё вылилось в недомогания местных сёрфингистов. Чуть позже на берег от мыса Налычева до Авачинской бухты выбросило огромное количество мёртвых морских обитателей. Люди в шоке и негодуют, а власти закрывают пляжи и разбираются в происходящем.
«Всё началось два дня назад. Серферы жаловались на плохое самочувствие после нахождения в воде, отмечали покраснение глаз. По словам очевидцев, участок акватории в районе Халактырского пляжа изменил цвет. На ситуацию быстро отреагировали в правительстве края. По поручению губернатора Владимира Солодова специалисты управления гидрометслужбы выехали на место и отобрали три пробы», пишет «Российская газета».
Они выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Загрязнение же отразилось на обитателях морских глубин.
«Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», опубликовала в своём Инстаграме местная жительница с ником @yola_la.
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Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км. ⠀ Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20-ти, проживающих в лагере, кто катает часто – случилось отравление. Рвота, температура, судороги, боли в животах. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. ⠀ Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. ⠀ Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Халактырский пляж начал превращаться в кладбище. Из разных концов побережья приходили фото и видео того, что происходит страшное. ⠀ Пару дней назад в океане ребята увидели необычное поведение ларг – морских котиков. Они не были игривы, от них чувствовалось что-то странное: не хотели погружаться в воду и медленно, подолгу находились рядом над водой. Несколькими часами позже одну из них нашли мертвой на пляже. ⠀ Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Подробные результаты обещали предоставить сегодня, 2 октября, но информации пока нет. ⠀ Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. ⠀ Сейчас все пытаются установить причины этого и найти решения проблемы. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от @greenpeaceru спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. ⠀ Выше по реке находится военный полигон. ⠀ Зная, как работает система и как умеют заминать такие вопросы – надо делать все, чтобы спасти океан сейчас и защитить от катастрофы в будущем.
По словам девушки, выше от побережья по реке находится военный полигон, и местные жители связывают всё с ним.
В итоге началось закрытие пляжей.
– Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды. Мы обратились также в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерной и в бухте Бабья, там также зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами, – цитирует врио министра Алексея Кумарькова ТАСС.
Расследование продолжается. К инциденту уже подключился полпред. Юрий Трутнев дал поручение всем вовлечённым структурам разобраться в ситуации.
– На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к ее уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны. Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия, – цитирует полпреда ТАСС.
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