Экологическая катастрофа на Камчатке: отравленные сёрфингисты и мёртвые обитатели глубин

Позавчера в пабликах социальных сетей, а следом и в федеральных СМИ появилась информация о том, что в Тихий океан попали ядовитые химикаты. Вначале всё вылилось в недомогания местных сёрфингистов. Чуть позже на берег от мыса Налычева до Авачинской бухты выбросило огромное количество мёртвых морских обитателей. Люди в шоке и негодуют, а власти закрывают пляжи и разбираются в происходящем.

«Всё началось два дня назад. Серферы жаловались на плохое самочувствие после нахождения в воде, отмечали покраснение глаз. По словам очевидцев, участок акватории в районе Халактырского пляжа изменил цвет. На ситуацию быстро отреагировали в правительстве края. По поручению губернатора Владимира Солодова специалисты управления гидрометслужбы выехали на место и отобрали три пробы», пишет «Российская газета».

Они выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Загрязнение же отразилось на обитателях морских глубин.

«Случилось страшное – в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно – мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи – все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км», опубликовала в своём Инстаграме местная жительница с ником @yola_la.

По словам девушки, выше от побережья по реке находится военный полигон, и местные жители связывают всё с ним.

В итоге началось закрытие пляжей.

– Направили запросы во все федеральные надзорные органы, которые занимаются вопросами качества морской воды. Мы обратились также в управление гидрометслужбы по Камчатскому краю, чтобы они провели отбор проб в бухтах Большой и Малой Лагерной и в бухте Бабья, там также зафиксированы факты гибели морских животных. Предварительно уже можно говорить, что там также есть превышения по нефтепродуктам, фенолам и амонийной группе. Причины данной химической картины мы будем выяснять совместно с надзорными органами, – цитирует врио министра Алексея Кумарькова ТАСС.

Расследование продолжается. К инциденту уже подключился полпред. Юрий Трутнев дал поручение всем вовлечённым структурам разобраться в ситуации.

– На Камчатке уникальная природа. Совершенно недопустимы действия, которые приводят к ее уничтожению. Необходимо принять оперативные меры по устранению последствий загрязнения, сделать все возможное, чтобы впредь такая ситуация не смогла повториться. Виновные должны быть выявлены и наказаны. Уверен, что губернатор проявит бдительность и примет личное участие в организации работ по ликвидации последствий экологического бедствия, – цитирует полпреда ТАСС.