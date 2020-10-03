Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:57 0

Амурский Пенсионный фонд объявляет конкурс в честь Дня пожилого человека

Амурский Пенсионный фонд объявляет конкурс в честь Дня пожилого человека
Фото: pixabay.com

Пенсионный фонд запускает инстаграм-конкурс на лучшие фото и рассказ о своих бабушках и дедушках. Принять участие в нем может любой амурчанин до 31 октября включительно. Конкурс пройдёт в честь Дня пожилого человека и в преддверии 30-летнего юбилея Пенсионного фонда.

– Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выложить на своей Instagram-страничке фотографию и небольшой рассказ о своих бабушках и дедушках. Это может быть не только проза, но и стихи, песни. Выкладывайте публикации с хэштегом #бабушкадедушка28. А если у бабушек и дедушек есть свои странички в инстаграме – отмечайте их. На время проведения конкурса ваша страничка должна быть открытой. Авторов лучших работ определит конкурсная комиссия в ноябре. А их авторам достанутся памятные призы, сообщает ПФР, – рассказали в фонде.

Просмотров всего: 305

#конкурсы

распечатать


Общество

Финал «Уроков Победы» пройдёт онлайн
Культура

Писатель Булат Ханов оценил работы участников литературного конкурса «Детство на Амуре»
Общество

В АмГУ пройдет III вузовский отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
Общество

Начался прием заявок на конкурс «Доброволец года»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь