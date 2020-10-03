Амурский Пенсионный фонд объявляет конкурс в честь Дня пожилого человека

Пенсионный фонд запускает инстаграм-конкурс на лучшие фото и рассказ о своих бабушках и дедушках. Принять участие в нем может любой амурчанин до 31 октября включительно. Конкурс пройдёт в честь Дня пожилого человека и в преддверии 30-летнего юбилея Пенсионного фонда.

– Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно выложить на своей Instagram-страничке фотографию и небольшой рассказ о своих бабушках и дедушках. Это может быть не только проза, но и стихи, песни. Выкладывайте публикации с хэштегом #бабушкадедушка28. А если у бабушек и дедушек есть свои странички в инстаграме – отмечайте их. На время проведения конкурса ваша страничка должна быть открытой. Авторов лучших работ определит конкурсная комиссия в ноябре. А их авторам достанутся памятные призы, сообщает ПФР, – рассказали в фонде.