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3октября
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сегодня, 13:16 0

Умер почётный гражданин Благовещенска директор судостроительного завода Вячеслав Попов

Умер почётный гражданин Благовещенска директор судостроительного завода Вячеслав Попов

Сегодня ночью, со второго на третье октября скончался почётный гражданин Благовещенска Вячеслав Попов. Свою жизнь Вячеслав Степанович связал в 1987 году с благовещенским судостроительным заводом имени Октябрьской революции. В 1996 году он возглавил предприятие.

Соболезнования по поводу кончины Вячеслава Попова выразил мэр Благовещенска.

– Я лично знал и глубоко уважал Вячеслава Степановича за его энергию, высочайший профессионализм, умение сплотить вокруг себя людей. Многие годы своей жизни он отдал судостроительному заводу. В самый трудный период истории страны он не только сумел сохранить производство, но и вывел завод на новый уровень. И после выхода на заслуженный отдых он продолжал работать на благо нашего города. Его заслуги перед Благовещенском отмечены высоким званием Почетный гражданин города Благовещенска. Он был примером для всех нас. От имени администрации, от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования семье. Скорблю вместе с вами, – сказал Олег Имамеев.

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#память

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