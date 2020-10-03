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сегодня, 12:15 0

Туда и обратно: большегрузы вновь могут ездить по мосту через Зею

Туда и обратно: большегрузы вновь могут ездить по мосту через Зею

Движение по мосту через Зею полностью восстановлено. Ремонт завершен. Ограничения сняты.

– В связи с завершением ремонтных работ по замене дефектных плит покрытия на автодорожном мосту через реку Зея и на основании данных технического мониторинга состояния мостового сооружения, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Благовещенска снять со 02.10.2020 ограничения по максимальной нагрузке транспортных средств до 26 тонн. Таким образом, автомобили с максимальной разрешённой массой более 26 тонн могут проезжать по автодорожному мосту в обоих направлениях. Вместе с тем, мониторинг мостового сооружения на предмет выявления дефектов будет продолжен, – сообщили в пресс-службе благовещенской мэрии.

Напомним, ремонт моста стал необходим после того, как на одном из пролётов просела плита. Ремонт объекта продлился почти два месяца, но закончился раньше намеченного срока. До того мост ремонтировали в мае, после того, как там обнаружили опасные участки.

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#дороги #транспорт

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