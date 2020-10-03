Массаж и купание: как расслабиться в Благовещенске

Если в этом году вы остались без заграничных морей или вовсе без отпуска, да или просто устали в ходе рабочей недели, пора снять напряжение.

Бали не бывали, но чувствовали

Любителям экзотических массажей, таких чтобы прямо чувствовался колорит, добро пожаловать на балийский массаж. А хотите, можно даже на массаж народов Полинезии или индийский массаж. Сейчас в городе можно найти всё. Правда, и стоит такая экзотика немало – 3500 рублей за час .

Можно посетить массаж, который не только расслабит ваши мышцы, но и стимулирует так называемый «третий глаз». Что, по заверению специалистов, способствует высвобождению всей отрицательной энергии и полной перезагрузке. Стоить будет дороже, от 4000 рублей за час.

Вариант для занятых

Иногда, чтобы забыть обо всём достаточно и одного массажа головы. Но это сложная техника, поэтому идти нужно к профессионалам. Стоит такая услуга от 450 рублей . Длится процедура 20-30 минут. Так что можно сделать его даже в обеденный перерыв. Желательно, конечно, как и со всеми массажами, пройти курс хотя бы из 5 процедур.

Релакс один на двоих

Хотите полной гармонии дома? Тогда лучше идти расслабляться вдвоем. Стресс - он у всех. Помните, что и вашим близким нужен отдых от суеты.

Почти в каждом СПА в Благовещенске существуют парные программы. Но составляющие в них разные, потому что к мужчинам и женщинам, конечно, нужен разный подход.

Стоит такое парное удовольствие от 7000 рублей за час . Чем дольше будет длиться расслабление - тем дороже соответственно.

Наедине с собой

Если, напротив, хочется уединения и одиночества, есть отдельные спа-программы для мужчин и для женщин. Например, мужской спортивный гидромассаж, массаж спины и головы плюс чайная церемония, обойдется в 3500 рублей за полтора часа . Женский вариант: скрабирование сливками и натуральным кокосовым сахаром, а потом целый час расслабляющего массажа. 5500 рублей за два часа в тропическом кокосовом раю.

Вместо морских ванн - винные

Отдельное удовольствие не просто прийти на массаж или спа-программу, а ещё и расслабиться в приятной воде. Пусть и не морской. Но если выберете винную или молочную ванну, ваша кожа вам точно скажет спасибо. Это уже как минимум плюс один повод радоваться жизни. Правда, процедура кратковременная. 20 минут. Цена 2200 рублей

Можно, кстати, и расслабление в морской воде найти. Это точно для тех, кто этим летом на моря не попал. Мини-бассейн с соленой водой, которая тебя держит, будто паришь над землёй. Полное расслабление в невесомости, а после ещё вкусный чай в массажном кресле. Все удовольствия обойдутся в 1850 рублей за 2 часа.

Атмосферный отдых на всю компанию

Если хочется и телом расслабиться и душу отвести в приятных беседах с друзьями, можно выбрать вариант посещения мест релакса компанией. И это не про обычные сауны, хотя и их нельзя списывать со счетов. Говорят же, что парилка и тело лечит, и душу.

Но для тех, кто хочет разнообразия, есть другой вариант - провести день или вечер в аквазоне. Бассейн, джакузи, хамам, зона отдыха - и всего от 600 рублей за человека.

Хорошо, что есть в нашем городе много уголков релакса. Каждый найдет себе что-то по душе и по карману. Поэтому если устали, перенервничали или на кого-то сильно разозлились - идите и прогоняйте стресс из головы и тела. А потом снова начинайте радоваться жизни.



