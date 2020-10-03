Длинные спальные полки и шкафы для одежды появятся в новом плацкартном вагоне РЖД

Новый плацкартный вагон повышенной комфортности показал холдинг РЖД. Вагон установили на площади Павелецкого вокзала в Москве. Такие же вагоны примут пассажиров уже в следующем году.

Новый вагон стал на 28 сантиметров шире и на 73 сантиметра длиннее, чем прошлый. Макет вагона презентовали в 2019 году, а теперь показывают в натуральную величину. Места расположены, как в обычном плацкарте: по четыре в «купе» и по две «боковушки». Однако в «купе» полки разделили перегородкой в виде шкафа для багажа, одежды и обуви.

Для пассажиров предусмотрены розетки, USB и индивидуальные светильники. А длину спального места увеличили на десять сантиметров: со 170 до 180.

Первые новые вагоны планируют запустить в 2021 году в южном направлении. В РЖД пообещали не поднимать цены на билеты в плацкартные вагоны с длинными полками, сообщает РИА Новости.