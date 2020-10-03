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3октября
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сегодня, 11:23 1

Дорожный ремонт на Чайковского проверила специальная комиссия

Дорожный ремонт на Чайковского проверила специальная комиссия
Фото: mintrans.amurobl.ru

Специалисты минтрнса и общественники проверили то, как идёт ремонт на участке улицы Чайковского. В работе применяется инновационная технология «Сларри сил». В начале ремонтной компании 2020 года этот способ вызвал много вопросов у водителей областного центра.

– Особенность технологии состоит в том, что на поверхность дороги укладывается эмульсионно-минеральная смесь, чтобы влага весенняя, осенняя не проникала в глубину дорожной одежды и не вызывала разрушения, мы провели предварительно ямочный ремонт, санацию трещин, то есть убрали большие трещины. Затем выполнили поверхностную обработку «Сларри Сил» для того, чтобы продлить срок эксплуатации вот этого устаревающего асфальтобетонного покрытия, – рассказал начальник участка компании-подрядчика АО «Асфальт» Сергей Васюхно.

Эту технологию в Благовещенске применили не только в ремонт Чайковского. Также ремонтировали Загородную и Студенческую на подъездах к путепроводу по Загородной.

– Уже второй год участвую в инспекции ремонтируемых дорог в городе. Радует комплексный подход, а также применение разных технологий в ремонте, на этом участке – применили нанесение защитного слоя износа – Сларри сил. У него есть как положительные стороны, как обыватель могу сказать, так и отрицательные. Отрицательные — это уровень шума, который слышен в машине, когда мы едем, а из положительных хотелось бы отметить, что из-за такой шероховатости сцепление с дорогой лучше. Потом он станет ровненьким и по цвету и фактуре, надо набраться терпения», - поделился мнением участник общественной комиссии по контролю за объектами национального проекта БКАД Роман Кобыльцов.

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#дороги

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    19 минут назад

    зачем эти проверки? Этот человек в партии которая у "руля" и работы выполняет своя контора, пыль в глаза....... дорога ужасная, потом она станет ровной)))) как на студенческой, после ремонта?

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