В Москве школьников отправят на долгие каникулы, а учителей за 65 заменят студентами

Для московских школьников каникулы пройдут с 5 по 18 октября. Фактически дети не будут посещать школу 16 дней. Хотя обычно осенние каникулы длятся семь. А после каникул учителей старше 65-ти лет заменят на студентов и аспирантов, чтобы снизить их риск заражения COVID-19.

Продлить каникулы школьников решили в мэрии Москвы. Однако, власти не могут запретить школьникам, например, посещать кафе. Но число контактов всё же будет ограничено.

— В классах 20–30 человек, на переменах школьники общаются с другими классами. А это в среднем более 100 контактов. А если же дети будут собираться в кафе, то всего с парой друзей. Школьники уходят не на дистанционное обучение, а на каникулы. Уроков и домашних заданий не будет. Длительность каникул выбрана не случайно. Она составляет 16 дней, что превышает инкубационный период заболевания, — объяснила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Учителя на каникулах будут заниматься составлением учебных планов, домашних заданий и материалов. После каникул пребывание пожилых учителей из группы риска в школах сократят, сообщает РБК.

— Мы будем стараться, чтобы учителя старше 65 лет уходили на дистанционную работу. Планируем попробовать новый инструмент обучения — тьюторство. В учебные заведения пригласим молодых учителей — выпускников или студентов старших курсов педвузов. Они будут проводить очные занятия у детей. А преподаватели старшего возраста станут тьюторами. То есть будут следить за учебным процессом дистанционно, — рассказала Ракова.