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сегодня, 10:23 0

Финал «Уроков Победы» пройдёт онлайн

Финал «Уроков Победы» пройдёт онлайн
Фото: prosv.ru

Финал международного конкурса «Уроки Победы» и объявление победителей пройдёт онлайн. Конкурс, приуроченный к 75-летию Великой Победы, объединил более 15-ти тысяч учителей и методистов. Это участники из всех регионов России и 25 зарубежных стран.

В финал вышли 33 человека из федерального этапа — по три финалиста из 11 номинаций. В финале победители проведут уроки и внеклассные мероприятия в своих школах. А видеозаписи с мероприятий направят в оргкомитет конкурса до 16 октября включительно. Организаторы разместят их на своих информационных ресурсах. В них входят: Минпросвещения РФ, Российское историческое общество и группа компаний «Просвещение». Материалы будут доступны для онлайн-голосования. Принять в нём участие сможет педагогическая общественность, сообщают организаторы конкурса.

— Задача школьного учителя не сводится к передаче данных из учебных пособий. Учитель должен передавать ценности, наставлять и воспитывать. Такого подхода мы и ждём от наших финалистов. Их разработки жюри оценивает по множеству критериев. Мы надеемся, что в финале участники продемонстрируют умение вовлечь современных детей в понимание этой очень важной темы, — отметил историк, заместитель председателя Правления Российского исторического общества, начальник аналитического управления аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Петров.

Собеседование членов оргкомитета, жюри и участников финала пройдёт 26-28 октября онлайн. А круглый стол и объявление победителей проведут 29 октября также онлайн.

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#конкурсы #образование

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