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сегодня, 09:46 2

Василий Орлов: «Муниципалитетам нужно оставлять себе экономию средств областного бюджета»

Василий Орлов: «Муниципалитетам нужно оставлять себе экономию средств областного бюджета»
Фото: @va.orlov

Губернатор Приамурья Василий Орлов продолжает рабочую поездку по северным территориям региона. В Дипкуне он проверил организацию школьного питания, а также посетил культурные и спортивные объекты. В частности, детскую площадку, которую оборудовали в центре посёлка на средства инициативного бюджетирования.

– В поселке Дипкун проверил питание в школе, здесь бесплатно кормят 67 ребят. Удалось посмотреть дом культуры, школу искусств, котельную и амбулаторию села. Здесь хороший детский сад и бассейн. Дом культуры пользуется популярностью, жители активно занимаются в спортзале, из 16 кружков и секций - 7 спортивных. Зданию нужен ремонт кровли, косметический ремонт. Дал поручение минстрою оценить состояние объекта и просчитать объем работы. В этом году жители поучаствовали в программе инициативного бюджетирования и сделали детскую площадку в центре поселка. В Дипкуне это первая современная детская площадка. После аукциона образовалась экономия средств и деньги нужно вернуть в бюджет региона. Считаю, что минфину необходимо продумать механизм, позволяющий муниципалитетам оставлять себе средства, сэкономленные после проведения торгов, – рассказал в своём Инстаграме губернатор.

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#губернатор #финансы

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Смотря на Амурскую область в целом, на сёла, посёлки, деревни в частности, на то как живут здесь обычные граждане, плакать хочется. Богатый Дальний Восток

    всем, а люди живут бедно, уезжают отсюда люди! Всё это результат недальновидного правления теми, кто у власти! Результат просто плачевный, так за что же министры, губернаторы получают миллионы?!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    да всё потому, что ЕР антинародная партия

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