Василий Орлов: «Муниципалитетам нужно оставлять себе экономию средств областного бюджета»

Губернатор Приамурья Василий Орлов продолжает рабочую поездку по северным территориям региона. В Дипкуне он проверил организацию школьного питания, а также посетил культурные и спортивные объекты. В частности, детскую площадку, которую оборудовали в центре посёлка на средства инициативного бюджетирования.

– В поселке Дипкун проверил питание в школе, здесь бесплатно кормят 67 ребят. Удалось посмотреть дом культуры, школу искусств, котельную и амбулаторию села. Здесь хороший детский сад и бассейн. Дом культуры пользуется популярностью, жители активно занимаются в спортзале, из 16 кружков и секций - 7 спортивных. Зданию нужен ремонт кровли, косметический ремонт. Дал поручение минстрою оценить состояние объекта и просчитать объем работы. В этом году жители поучаствовали в программе инициативного бюджетирования и сделали детскую площадку в центре поселка. В Дипкуне это первая современная детская площадка. После аукциона образовалась экономия средств и деньги нужно вернуть в бюджет региона. Считаю, что минфину необходимо продумать механизм, позволяющий муниципалитетам оставлять себе средства, сэкономленные после проведения торгов, – рассказал в своём Инстаграме губернатор.