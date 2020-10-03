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3октября
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сегодня, 09:15 0

Забронировать инвентарь для субботника в Благовещенске можно по телефону

Забронировать инвентарь для субботника в Благовещенске можно по телефону

Бронировать место субботника и инвентарь в акции «Город берегу» благовещенцы могут по телефону. На базе центра развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» организован специальный колл-центр.

– Колл-центр был создан специально для обработки обращений граждан и организаций, желающих внести вклад в благоустройство города. Звонки уже принимаются на телефон горячей линии: 33-23-36 или 8 924-140-58-33. По номерам можно получить подробную информацию об акции, подать заявку и закрепить за собой необходимый инвентарь и удобную для своей компании территорию. Колл-центр будет работать с 9:00 до 19:00 ежедневно до 10 октября включительно, – рассказали в пресс-службе мэрии.

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#экология

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