Выбор читателей за 2 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 2 октября.

Благовещенка Татьяна три года назад потеряла новый iPhone, пока находилась в Москве. На днях её обрадовали, что телефон нашёлся, но тут же попросили сделать ряд сомнительных операций.

Жителю Благовещенска предложили поработать наркокурьером, при этом пообещали заработную плату в 60 тысяч рублей в неделю. Объявление при этом замаскировали под безобидную информацию о вакансии.

Благовещенская прокуратура проверила состояние ливневой канализации по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до Институтской – и признала её содержание неэффективным.

В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировали 18 заражений.