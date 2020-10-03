Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3октября
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 2 октября

Выбор читателей за 2 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 2 октября.

Новая схема развода: мошенники пытались обмануть благовещенку, потерявшую iPhone

Благовещенка Татьяна три года назад потеряла новый iPhone, пока находилась в Москве. На днях её обрадовали, что телефон нашёлся, но тут же попросили сделать ряд сомнительных операций.

Жителям Благовещенска предлагают поработать наркокурьерами

Жителю Благовещенска предложили поработать наркокурьером, при этом пообещали заработную плату в 60 тысяч рублей в неделю. Объявление при этом замаскировали под безобидную информацию о вакансии.

Прокуратура обязала администрацию Благовещенска организовать водоотведение по улице Дьяченко

Благовещенская прокуратура проверила состояние ливневой канализации по улице Дьяченко – от Игнатьевского шоссе до Институтской – и признала её содержание неэффективным.

В Приамурье выявили 36 новых заражений COVID-19

В Амурской области лабораторно подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции. В Благовещенске зарегистрировали 18 заражений.

Просмотров всего: 6

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


Общество 1

Окружить противника и захватить территорию на поле боя: Дальний Восток готовится впервые принять чемпионат мира по игре Го в 2021 году

Общество

Выбор читателей за 1 октября
Общество 9

Ежедневно на Дальнем Востоке создают предприятие, что даёт больше 20 рабочих мест
В России и мире 5

Соведущий Елены Малышевой пожаловался на невозможность вернуться в Россию
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь