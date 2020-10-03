Гороскоп 3 октября: семейные проблему у Водолеев, исполнение желаний у Весов

Восход Солнца: 06:33

Заход Солнца: 18:04

Солнце в Весах.

Овен. В последнее время вы не чувствуете покоя из-за излишней концентрации на будущем и возможностях подзаработать. Если начнёте переделывать уже сделанное в погоне за идеальностью, лишь потеряете время.

Телец. Тяжёлый день. Напряжённый, тщательный и кропотливый труд может значительно ослабить самочувствие Тельцов. Эта ситуация осложнится общим неблагоприятным фоном общественной жизни. Рекомендуется концентрация сил. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные задачи.

Близнецы. День преобразования космических энергий, получения сокровенных знаний, нравственного очищения. Ваш изменчивый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новыхощущений, однако звёзды предостерегают от авантюр и приключений — это может иметь негативные последствия.

Рак. Круговорот событий сегодня поглотит вас целиком. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что подумайте о том, что для вас важнее и кому вы нужнее. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить вопросы с охраной жилища.

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Лев. Вероятное путешествие или командировка оправдает ваши самые радужные надежды. Новые идеи, инициатива окажутся ко времени и по достоинству будут оценены начальством. Во второй половине дня звёзды советуют несколько умерить деловую активность, а в отношениях с партнёром не идти на поводу у своих эмоций или легкомыслия.

Дева. Сегодня во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины — любая крайность будет иметь негативные последствия. Вероятно ухудшение самочувствия: вспыльчивость, беспричинная тоска. Нельзя спать в лунном свете. День неблагоприятен для лечения.

Весы. Звёзды предсказывают исполнения заветных желаний в личной жизни. Энергетика будет положительной, что благоприятно отразится на работе, общении и поездке. Звёзды не советуют отделять личные планы и общественных. У вас появится возможность организовать интересное мероприятие и открыть для себя перспективы в профессиональной сфере.

Скорпион. Этот день можно смело посвятить любви, семейным отношениям, новым знакомствам, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Сегодня звёзды благоприятствуют и вашим финансовым делам. Не исключена выгодная коммерческая сделка, заманчивое предложение или выигрыш.

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Стрелец. День отмечен нерешительностью, сомнениями. Коммерческая деятельность или рискованные финансовые операции принесутубытки. Ирония и оптимизм помогут снизить негативные тенденции дня. Вам полезны прогулки на свежем воздухе. Возможно, кто-то из ваших друзей уже сел вам на шею, а вы этого даже не заметили.

Козерог. Не исключено, что вам придётся отстаивать свои взгляды или требовать от партнёра исполнения данных обязательств. Звёзды рекомендуют активно защищать свои интересы. В любой ситуации вам придётся полагаться только на себя, так как помощи будет ждать неоткуда.

Водолей. Сегодня будьте осмотрительны в своих поступках и словах. Избегайте самоуверенности, самолюбования и негативного отношения к разумной критике. Во второй половине дня вероятно неожиданное известие, которое вынудит вас с головой окунуться в семейные проблемы.

Рыбы. Вы сможете добиться успеха в любой области, но особенно успешными станут ваши творческие изыскания. Самое время взяться за брошенный из-за отсутствия вдохновения проект. Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с близким человеком потребуют много времени и сил.

Астролог: Вальдемар Небоходцев