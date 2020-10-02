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Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе
Фото: соцсети

Певица Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости. Об этом сообщил в телеграм-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.

«Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников», — написал он.

Утром 2 октября артистка опубликовала в Instagram фотографию в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.

Как заявил РИА Новости представитель Чичериной, она находится в Нагорном Карабахе и пока не выходит на связь.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из Советского Азербайджана. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над регионом, с 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

На прошлой неделе обстановка накалилась: Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.

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#военные #политика #происшествия

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